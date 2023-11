Por volta das 11h desta segunda-feira (20), o nível do Guaíba já chegava em 3m10cm no Cais Mauá. Mas, a partir do meio-dia, a prefeitura projeta que a cheia dos rios Taquari e Jacuí irão elevar ainda mais as águas em Porto Alegre. Em setembro deste ano, o Guaíba atingiu 3m17cm, a maior cheia dos últimos 82 anos.