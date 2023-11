A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as circunstâncias envolvidas na morte de Luiz Antônio dos Santos Nascimento, um menino autista de 8 anos, ao cair em um córrego no bairro Coronel Aparício Borges, na zona leste de Porto Alegre. O valão, localizado nos fundos do terreno da família, havia transbordado devido às fortes chuvas.