Moradores do bairro Arquipélago, em Porto Alegre, e do município de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, ainda sofrem com os transtornos causados pelas chuvas e a cheia do Guaíba e do Jacuí em novembro. São, pelo menos, 231 pessoas que permanecem desalojadas ou desabrigadas nas duas cidades.