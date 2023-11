Com auxílio de barcos, servidores do Gabinete da Causa Animal e do Comando Ambiental da Brigada Militar resgatam animais que correm risco por conta da enchente na Região da Ilhas, em Porto Alegre. A maior parte é de cães e gatos, que pertencem às famílias que saíram de casa e foram para abrigos ou casas de familiares.