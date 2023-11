Trazendo à tona uma provocativa reflexão sobre os impactos do consumo e do descarte inadequado, a intervenção urbana Pet emerge na orla do Guaíba como uma das atrações da Virada Sustentável Poa 2023. A obra, um inflável com 10 metros de comprimento e três de diâmetro, criado pelo artista plástico Eduardo Srur, estará em exposição até este domingo (19), próximo à Usina do Gasômetro.