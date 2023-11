Daiane dos Santos, gaúcha que se tornou um dos maiores nomes da ginástica artística no país, comentou na quarta-feira (8) a homenagem que recebeu da oitava edição da Virada Sustentável de Porto Alegre. Um mural de 50 metros de altura com a imagem da campeã mundial foi pintado no centro da Capital. A obra embeleza a fachada lateral do prédio da Fecomércio, ao lado da elevada da Conceição.