O debate sobre a regulamentação dos jogos virtuais para adultos, recentemente popularizados com o crescimento das casas de apostas, será o ponto central do Mercosul iGaming Summit, evento que ocorre nesta terça-feira (28), em Porto Alegre. Participam lideranças políticas e empresariais de países do Mercosul e ligadas ao setor. O evento ocorre no Porto Alegre Country Club, com programação que vai das 8h às 17h.