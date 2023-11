“Estamos desde quarta-feira com água com cor de barro”, dizia a mensagem de um ouvinte do Gaúcha Mais lida por Kelly Matos nesta sexta-feira (17). Moradores de alguns dos 35 bairros que registraram falta de água desde segunda-feira (13), reclamam das condições da água. De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), o abastecimento foi normalizado nesta quinta-feira.