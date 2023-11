Cerca de 20 mil pessoas devem deixar Porto Alegre pela Estação Rodoviária para o feriado de Finados. A expectativa da administração do local é que a maioria dos passageiros viaje ainda nesta quarta-feira (1º), mas também haverá movimento acima do regular na quinta-feira (2). O fluxo deve começar a aumentar no final da tarde desta quarta, a partir das 18h.