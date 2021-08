Hora da despedida "Vivi histórias maravilhosas", diz dono de restaurante que encerrou atividades após 51 anos no centro de Porto Alegre O Corcovado, que fechou as portas no último dia 6, funcionava na Avenida Borges de Medeiros. O proprietário, José de Jesus Santos, 73 anos, conta que planejava o encerramento mesmo antes da pandemia