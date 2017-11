A prefeitura de Porto Alegre protocolou, nesta quarta-feira (1º), na Câmara Municipal , um projeto de emenda à Lei Orgânica — legislação pela qual o município é regido — que permite o regime normal de trabalho com máximo de 40 horas semanais ou 8 horas diárias. Atualmente, a duração do trabalho para os servidores da Capital é de 30 horas semanais ou seis diárias.

De acordo com o Executivo, hoje os profissionais prestam o concurso para 20 horas (médicos e professores) ou 30 horas (demais cargos). No entanto, afirma a prefeitura, em regra os aprovados são chamados para cumprir uma carga horária de 40 horas, em regimes especiais de trabalho, recebendo gratificações sobre o salário básico.

Diretor-geral do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), Alberto Terres classificou o protocolo do projeto como "mais uma manobra do governo".

— Fizemos 20 dias de greve para o prefeito abrir negociações. Houve uma só reunião, e ele condicionou a segunda à saída da greve. Ele encerrou as negociações e, em paralelo a isso, encaminhou esse projeto — afirma Terres. — Ao criar o regime de 40 horas, acaba com os regimes existes. Mais uma vez, não dialogou com os vereadores, não dialogou com o sindicato, não dialogou com ninguém.