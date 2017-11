A prefeitura de Porto Alegre e o Inter assinaram na terça-feira (31) um protocolo de intenções que deve agilizar a construção do Centro de Eventos em terreno que fica ao lado do Beira-Rio e é utilizado pelo clube. A área, de propriedade da prefeitura, foi concedida ao Inter por meio de um termo de permissão de uso até 2024, suscetível de prorrogação. Com o documento assinado na terça, o clube reconhece o direito de revogação pelo município a qualquer tempo, mediante simples notificação. O espaço de 25.748,30 metros quadrados fica no quarteirão formado pela Rua Fernando Lúcio Costa, Avenida Padre Cacique, Rua Carlos Medina e Avenida Edvaldo Pereira Paiva.

— Esse protocolo não é um documento de reconhecimento de direitos. Isso começa, a partir de agora, com um grupo de trabalho que tem representantes de ambas as partes.

De acordo com Vanuzzi, em setembro, a prefeitura solicitou ao governo federal a liberação prévia de 5% dos recursos totais (que são R$ 60 milhões) para a contratação dos projetos de arquitetura do Centro de Eventos.

— Se for confirmada agora a liberação desses R$ 3 milhões, nós vamos solicitar imediatamente o projeto arquitetônico. Já temos um termo que descreve o que nós queremos no projeto, quantos mil metros quadrados queremos que seja construído, o perfil do Centro de Eventos, quais equipamentos queremos que tenha. Várias etapas burocráticas foram vencidas. Agora, dependemos da liberação do dinheiro do governo federal.