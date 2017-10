Antes da votação de admissibilidade, o primeiro secretário da Mesa Diretora, Mauro Pinheiro (Rede), leu no plenário a denúncia feita por dois taxistas, que alegavam o não cumprimento da lei que regulamenta o serviço de transporte por aplicativo , aprovada no ano passado na Câmara. O pedido aponta supostos crime de responsabilidade e infrações político-administrativas: argumentava-se que o prefeito deixou de cobrar a Taxa de Gerenciamento Operacional (TGO) das empresas e abriu mão de receita.

Os taxistas alegaram ainda que não é exigido o cumprimento de exigências como autorização da prefeitura para operar, emplacamento na Capital e o carro ter, no máximo, seis anos. Em nota oficial, o governo Marchezan afirmou que o pedido não tem sustentação porque não houve renúncia de receita, pois a cobrança deveria começar em 10 de outubro, data em que a desembargadora Ana Paula Dalbosco, determinou, por liminar, a suspensão da eficácia dos artigos polêmicos da lei . O Executivo lembrou ainda que, mesmo que a lei dos aplicativos estivesse em vigor, a legislação tributária prevê que as receitas municipais, estaduais e federal têm até cinco anos para cobrar taxas e impostos, de acordo com sua estratégia de fiscalização.

Com as galerias tomadas por municipários, que estão em greve desde o dia 5, boa parte dos discursos foram direcionados ao funcionalismo _ que queixa-se de ataques do governo Marchezan e pede a retirada de projetos que mexem nos seus direitos. Embora tenha votado contra a admissibilidade posteriormente, Clàudio Janta (SD), que até agosto era líder do governo na Câmara, encheu sua fala com críticas ao prefeito: