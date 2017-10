O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, recebeu da prefeitura de Porto Alegre uma proposta para concluir a terceira etapa de restauração do Mercado Público . Em 2013, um incêndio destruiu cerca de 20% do prédio . Em reunião com o vice-prefeito Gustavo Paim, o ministro defendeu a união de esforços para viabilizar os recursos necessários à conclusão das obras:

— Nossa prioridade no Ministério da Cultura é finalizar obras em andamento antes de abrir novas frentes de trabalho. A conclusão das obras do Mercado Público de Porto Alegre se inscreve nessa diretriz — afirmou Sá Leitão.

Falta realizar intervenções no segundo andar do prédio, como reformar as instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas e restaurar o telhado. O Ministério da Cultura (MinC) liberou, nas etapas anteriores, cerca de R$ 10 milhões por meio do PAC Cidades Históricas. As ações da terceira etapa somam R$ 10,7 milhões. Nesta segunda-feira (23), o ministro e vice-prefeito visitaram o local.