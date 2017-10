A Polícia Civil fechou, mais uma vez, a casa de jogos Roma Coliseu, na Rua dos Andradas, no centro de Porto Alegre. Na ação desta terça-feira (24), foram apreendidas peças de 121 máquinas caça-níqueis, como placa mãe e ceduleira. A Operação Vegas contou com a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Procon. O local foi interditado.