O Hospital de Clínicas de Porto Alegre vai finalizar as obras de ampliação quase seis meses antes do previsto. A expectativa era concluir os trabalhos no final de 2018. Entretanto, o ritmo dos trabalhos foi acelerado nos últimos dois meses, permitindo a antecipação do cronograma.

Atualmente, as obras alcançaram 72% de conclusão. A reportagem visitou o local na terça-feira (18) para saber sobre o andamento das atividades. Boa parte da fachada às vistas da Avenida da Avenida Osvaldo Aranha está pronta, inclusive com a colocação de vidros e o revestimento na parede. No canteiro de obras, os sistemas de instalação elétrica, as lajotas do piso e até os acabamentos já estão no lugar.

O motivo que fez as obras avançarem no local foi um aporte financeiro liberado pelo governo federal no mês de agosto. Os valores eram repassados anualmente pelo Ministério da Educação, já que a instituição é vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Porém, após o mês de agosto, a verba planejada para ser disponibilizada até o final das obras foi totalmente liberada, o que fez a instituição mudar os planos.

Eduardo Paganella / Agência RBS

- Estamos com um ritmo de obra bastante acelerado. Já estamos com 72% do ritmo de obra. A obra está num ritmo bastante adequado, para cumprir essa meta para julho de 2018, e ainda na tentativa de já liberar parte das obras em março de 2018.

Além disso, a previsão de início dos trabalhos nos novos prédios foi adiantada do início de 2019 para o segundo semestre de 2018.

Pendência para equipamentos e contratação de profissionais

A presidente do Hospital de Clínicas da capital, Nadine Clausell, frisou que há, no entanto, alguns entraves para que os novos anexos funcionem a pleno, como a compra de equipamentos e a contratação de servidores para atuar no local. Nos próximos dias, devem ser realizados estudos para estipular como e quando ocorrerão as aquisições dos equipamentos e concurso para os servidores.

Eduardo Paganella / Agência RBS

- A parte de equipamentos, que estamos orçando, é um capítulo. Vamos transferir coisas do prédio antigo para lá. Alguma coisa a gente começa a funcionar no segundo semestre do ano que vem. Mas sem grandes expectativas. Uma coisa é conseguir verba para obras. Outra é para equipamentos e pessoal. Estamos orçando e apresentando projetos para o MEC - disse.

A obra, que começou a ser realizada em junho de 2014 ao custo de R$ 397 milhões, vai ampliar em 70% a área física do hospital. Os dois anexos que estão sendo erguidos vão aumentar a emergência do Clínicas de 1,7 mil metros quadrados para 5 mil metros quadrados. Serão 150 novos leitos de internação, o que poderá até triplicar a capacidade da emergência. Cada um dos novos prédios terá dois estacionamentos. O começo dos trabalhos foi suspenso por seis meses em razão dos questionamentos de entidades ambientais, que reclamavam do corte de 284 árvores no local.

Eduardo Paganella / Agência RBS