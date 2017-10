PMPA / Divulgação

O Diwali – Festival das Luzes chega a Porto Alegre nesta quinta-feira (19). O evento, que valoriza aspectos da cultura indiana, tem como objetivo a disseminação de valores humanos e da cultura de paz, além de promover o desenvolvimento do ser integral: corpo, emoções, mente e espírito. As atividades vão ocorrer em vários pontos da Capital até segunda-feira (23), conforme o calendário lunar indiano.

Leia Mais Veja locais para curtir a Oktoberfest em Porto Alegre

A abertura do festival acontece na Usina do Gasômetro, nesta quinta. No evento, haverá representantes do Consulado da Índia e um espetáculo de dança clássica com dançarinos indianos.





Diwali

Na tradição indiana, o Diwali é a maior e mais brilhante festa do calendário. O brilho é difundido por lamparinas, velas e fogos de artifício, por isso recebe o nome de Festival das Luzes. A iluminação carrega a simbologia da vitória da luz sobre a sombra, do bem sobre o mal dentro de cada ser humano.





Programação

Quinta-feira (19)

Abertura do evento - atividade contará com representantes do Consulado da Índia e com um espetáculo de dança clássica indiana estilo Odissi. Logo após, haverá um jantar no restaurante Sharin.

Local: Usina do Gasômetro

Horário: 19h30min

Sexta-feira (20)

Curso de culinária indiana com o chef Alexandre Sharin. Vagas limitadas à capacidade do local.

Local: Restaurante Sharin (Rua Felipe Neri, 332 - Auxiliadora)

Horário: 11h

Sábado (21)

Ioga quatro cantos

Haverá práticas gratuitas de ioga em escolas e em meio a natureza em vários pontos da cidade. Para as atividades ao ar livre, o participante deve levar canga ou tapetinho _ em caso de chuva, as atividades serão transferidas para o dia 4 de novembro, nos mesmos horários.

Redenção

O Espaço Yoga (ver se o nome é com Y) Vera Edler realiza uma prática de ioga a partir das 10h, perto do chafariz. Aulas abertas ao público, também, na escola durante os dias do Diwali (endereço: Av. Palmeira, 295)

Feira Ecológica da Avenida Getúlio Vargas, 1.384

O Samadhi Yoga Centro oferece uma aula ao ar livre, a partir das 10h.

Avenida Guaíba esquina com Rua da Gávea

A prática de ioga será oferecida pela escola Mandala Holística. A aula começa as 10h, próximo ao monumento Oxum.

Pashupata Yoga, Ayurveda e Tantra (Rua Ari Barroso 535)

Prática de Havan e do Maha Mrityunjaya Mantra, seguida de Meditação, a partir das 18h30min.

Casa do Yogin

Práticas de ioga abertas ao público, em todos os horários de aulas da escola, durante os dias do Diwali. Endereço: Avenida Mariland, 274.

Domingo (22)

Ioga no dia-a-dia, com a professora Rosália Wayhs, de Búzios (RJ)

Local: Rendenção

Horário: 11h

Brahma Kumaris

Às 18h, haverá meditação e, às 19h, uma palestra e celebração.

Local: Brahma Kumaris (Rua Ferreira Viana, 812)