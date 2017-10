Patrick Rodrigues / Ver Descrição

A tradicional festa germânica que se destaca em Santa Cruz do Sul e Igrejinha também tem sua versão portoalegrense. No decorrer do mês de outubro, os eventos trazem muito chope, música e comidas típicas para a Capital.

Confira a programação:

14 de outubro (sábado)

Oktoberfest no Brechó do Futebol

De acordo com o Brechó do Futebol, a Oktoberfest é o evento que mais movimenta o bar, com exceção das transmissões dos jogos. A partir das 14h, haverá 10 torneiras de chope na rua e outras 10 dentro do estabelecimento. A entrada é gratuita.

Horário: 14h às 23h

Local: Brechó Do Futebol (Rua Coronel Fernando Machado, 1.188, Centro Histórico)

15 de outubro (domingo)

Oktoberfest #VemPraCB

Com o objetivo de trazer mais vida aos espaços públicos, a Oktoberfest da Cidade Baixa vai ocorrer na Praça Garibaldi. O evento terá a participação de seis cervejarias artesanais e de food trucks. A música vai fugir um pouco do foco germânico: a partir das 14h, seis bandas locais – que tocam desde o rock até MPB – vão animar a feira.

Horário: 11h às 21h

Local: Praça Garibaldi, bairro Cidade Baixa

Oktoberfest da Bento Figueiredo

O evento ocorrerá na Rua Bento Figueiredo, que será fechada para a festa. No local, haverá música ao vivo, apresentações de bandas, competição de cerveja, feira de vinil e brechó. O evento, organizado pelo bar Bárbaros Cervejas Especiais, é gratuito.

Horário: 12h às 22h

Local: Rua Bento Figueiredo





28 de outubro (sábado)

Oktoberfest Cuca Haus

A festa, que vai ocorrer no Centro Cultural 25 de Julho, terá bandinha alemã, cuca, linguiça e chope liberado. O valor do ingresso é R$ 140. No evento, haverá, também, premiação para o melhor casal Fritz e Frida.

Valor do ingresso: 140 reais

Local: Centro Cultural 25 de Julho (Rua Germano Petersen Júnior, 250 - Auxiliadora)

Horário: 17h até 2h da manhã





29 de outubro (domingo)