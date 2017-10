A tecnologia instalada em 178 ônibus permite a comparação do passageiro com a foto que está no cadastro do TRI. A utilização inadequada se dá quando o cartão do beneficiário é utilizado por terceiros ou quando há comercialização. De acordo com a EPTC, terceiros usando cartões com benefícios concedidos para idosos e pessoas com deficiência foi a principal irregularidade encontrada.