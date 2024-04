O mercado de franquias no país teve crescimento de 13,8% em 2023, atingindo faturamento de R$ 240,6 bilhões. Nesse contexto, o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar foi um dos maiores beneficiários, com crescimento de 17,5% – atrás apenas de Alimentação e Food Service, com aumento de 17,9%. Os dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) apontam que a alta no setor está ligada à tendência de saudabilidade e ao bom desempenho de clínicas de estética, odontologia, óticas e farmácias.