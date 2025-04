Aposentados foram "vítimas fáceis" de criminosos, diz Lewandowski sobre fraude em benefícios do INSS

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (23), o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski , detalhou a operação Sem Desconto , que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ).

— Foi uma fraude contra os aposentados , que estão numa fase já adiantada da vida. Por isso, estão naturalmente debilitados, foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos que apropriaram as pensões e as aposentadorias — afirmou Lewandowski.

A ação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira pela Polícia Federal (PF), com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), e está sendo realizada em 13 Estados e no Distrito Federal.

A investigação, iniciada administrativamente pela CGU em 2023, revelou a atuação de uma organização criminosa com ramificações em diversos órgãos públicos . O inquérito foi aberto pela PF no início deste ano.

Presidente afastado

Entre os alvos da operação está o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto , que foi afastado do cargo por determinação judicial.

Ação na Capital

Balanço da operação

Estados onde a PF cumpre mandados

Entidades associativas alvo de medidas judiciais

Leia a íntegra da nota da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos:

A associação vê com surpresa a deflagração da Operação “Sem Desconto” pela Polícia Federal, já que os MESMOS FATOS são, há mais de 1 (um) ano, investigados e esclarecidos no âmbito de investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, sendo que a associação, desde 2022 e de forma espontânea, colabora irrestritamente com a Autoridade Policial, Ministério Público e Poder Judiciário.