O que pode descontar no contracheque do INSS, o que é fraude e como pedir o dinheiro de volta

Apesar de sair agora a operação que resultou nesta quarta-feira (23) no afastamento do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, os descontos associativos indevidos de aposentados e pensionistas ocorrem há anos, gerando já milhões de denúncias ao órgão. A estimativa é de que, só entre 2019 e 2024, os desvios tenham atingido R$ 6,3 bilhões.

Confira orientações:

O que pode

O desconto de mensalidade associativa tem limite de 1% do máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e não pode haver mais de uma dedução de mensalidade associativa por benefício. São 37 empresas com acordo (veja lista abaixo, inclusive aquelas que tiveram o acordo suspenso após a operação) que autoriza o desconto, mas - importante - os aposentados e pensionistas têm que autorizar previamente, o que não pode ser feito por procurador ou representante legal, exceto haja decisão judicial específica que autorize a dedução. E mais: o desconto tem de ser formalizado por um termo de adesão, feito por assinatura eletrônica avançada e biometria para novos contratos, apresentação de documento de identificação oficial, válido e com foto, e número do CPF.

Bloqueio

A opção que o INSS vinha dando aos beneficiários que tinham desconto de mensalidade associativa no contracheque era pedir a exclusão do débito de forma automática pelo aplicativo ou site Meu INSS. O benefício fica bloqueado para novos descontos até que o segurado faça o desbloqueio.

Devolução

Para pedir de volta o dinheiro descontado indevidamente, o beneficiário pode entrar em contato direto pelo 0800 que aparece ao lado do nome da entidade no contracheque, diz o INSS. Outra opção é enviar e-mail para acordo.mensalidade@inss.gov.br, informando o ocorrido. O INSS irá entrar em contato com a entidade autora do desconto em folha, solicitando os documentos que autorizaram o desconto ou a devolução dos valores.

O problema é ocorrer o estorno de todos os valores. No caso dos criminosos, é difícil rastrear todo o dinheiro desviado, ainda mais considerando o longo tempo que demorou para sair a operação policial. Tanto que as ordens de sequestro de bens somaram R$ 1 bilhão, menos de um sexto que é estimado de descontos ilegais ao longo dos anos. É provável que ações judiciais venham a cobrar os valores do próprio INSS e do governo federal por ter deixado as brechas que permitiram o desvio.

Outros canais para reclamar

Denúncias sobre descontos não autorizados de associações ou entidades podem ser registradas no Portal Consumidor.Gov (https://www.consumidor.gov.br/) e na Ouvidoria do INSS, através do Plataforma Fala BR (https://falabr.cgu.gov.br/web/home).

Como excluir desconto pelo Meu INSS

Acesse o Meu INSS com login e senha. Na página inicial selecione Novo pedido. No campo de busca (onde tem a lupa) escreva Excluir mensalidade. Vão aparecer opções, selecione Excluir mensalidade de associação ou sindicato no benefício. Clique em Atualizar para conferir e atualizar seus dados, se necessário. Após atualizar os dados, selecione Avançar. Leia as instruções e escolha Avançar. Informe os dados solicitados e clique em Avançar. Anexe os documentos (se for necessário) e vá em Avançar. Selecione a agência de relacionamento com o INSS e escolha Avançar. Confira os dados informados no requerimento. Clique em Declaro que li e concordo com as informações acima e clique em Avançar.

Entidades que têm acordo com o INSS

Cobap

Contag

Conafer

Sintapi/CUT

Sindnap/FS

Sindiapi/UGT

Riaam Brasil

Unibap

AAPB

Ambec

Contraf-Brasil (Fetraf)

Sintraapi/CUT

Abrapps

Sinab

Unaspub

AAPPS – Universo

Caap

Cinaap

AP Brasil

FITF/CNTT/CUT

Amar Brasil – ABCB

CBPA

Acolher – APDAP

Cebap

Abenprev

Ababasp Brasil

ABSP – Aapen

Masterprev

Unsbras

Abapen

Asbrapi

AAB

Abrasprev

Cenap.ASA

Aaspa

Anddap

Aasap

Atualização: Em coletiva, o Ministério da Justiça informou no início da tarde que 11 entidades associativas foram alvos de medidas judiciais. Todas tinham acordo com o INSS, que agora foi suspenso após a operação. São elas:

Ambec

Sindnapi/FS

AAPB

Contag

AAPS - Universo

Unaspub

Conafer

Apdap Prev (anteriormente ACOLHER)

ABCB/Amar Brasil

Caap

