Os absurdos no INSS atingem, não por coincidência, quem é mais frágil

Um absurdo ter levado cinco anos para sair uma operação contra descontos indevidos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Foram milhões de denúncias, com desvios que chegam a R$ 6,3 bilhões. O fato de o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, ser um dos alvos da ofensiva e ter sido afastado do cargo exige ainda mais explicações.