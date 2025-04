STF barra entrada de celulares durante julgamento do núcleo 2 da trama golpista; OAB pede revogação da medida

A proibição de celulares no plenário foi recebida com surpresa.

Advogados e jornalistas que acompanharam o julgamento do núcleo 2 da trama golpista pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (22) tiveram que guardar os celulares em envelopes lacrados.

Conforme o STF, o veto aos aparelhos na sessão ocorreu após o descumprimento da proibição de gravação de imagens dentro do plenário durante o julgamento do núcleo 1, realizado no mês passado, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros investigados passaram a ser réus. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pedirá a revogação da medida.