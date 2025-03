Em dezembro de 2024, 371 pessoas já haviam sido condenadas por participação nos atos antidemocráticos. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Quatro mulheres consideradas foragidas da Justiça brasileira por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 foram presas nos Estados Unidos. Detidas em janeiro deste ano, elas buscavam asilo político no país norte-americano.

De acordo com o jornal O Globo, as quatro mulheres têm mandados de prisão expedidos no Brasil. Três delas já foram condenadas e uma ainda é ré por cinco crimes cometidos nos atos de 8 de Janeiro. São elas:

Raquel Souza Lopes , 51 anos, de Joinville (SC): condenada a 17 anos de prisão por cinco crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado, associação criminosa e dano ao patrimônio público

Rosana Maciel Gomes, 51 anos, de Goiânia (GO): condenada a 14 anos de prisão, também por cinco crimes cometidos durante os atos antidemocráticos

Cristiane da Silva, 33 anos, de Balneário Camboriú (SC): condenada a um ano de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Foi enquadrada nos crimes de associação criminosa e incitação ao crime

Michely Paiva Alves, 38 anos, de Limeira (SP): responde por cinco crimes relacionados ao 8 de Janeiro, única do quarteto ainda não condenada pela Justiça brasileira

Rosana, Michely e Cristiane foram presas em 21 de janeiro, um dia após a posse de Donald Trump. Elas foram detidas na cidade de El Paso, no Texas, quando tentavam cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos.

Antes, também no Texas, Raquel já havia sido detida. Ela foi presa na cidade de La Grulla, por imigração ilegal. As quatro estão sob custódia em unidades do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos.

A fuga

As mulheres seriam parte de um grupo de brasileiros que deixou o país no primeiro semestre de 2024, para evitar a prisão pelos atos de 8 de Janeiro. Inicialmente, elas se abrigaram na Argentina.