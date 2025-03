AGU elabora parecer para delimitar atuação de cônjuge de presidentes após críticas a Janja

A elaboração do parecer foi uma determinação do Palácio do Planalto. A presença de Janja em eventos internacionais tem sido alvo de críticas .

No último mês, Janja também esteve em Roma, na Itália, para participar do evento pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário (Fida), como colaboradora do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). As passagens aéreas de ida e de volta da primeira-dama, que voou de classe executiva de Brasília à capital italiana, custaram ao contribuinte R$ 34,1 mil.