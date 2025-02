Janja encontra papa Francisco e agradece orações pela saúde de Lula

Primeira-dama apertou a mão do pontífice.

A primeira-dama Janja Lula da Silva encontrou o papa Francisco nesta quarta-feira (12) em Roma, onde participa de compromissos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Em vídeo publicado no Instagram (veja ao fim desta matéria), a primeira-dama aparece apertando a mão do pontífice e conversando com ele num escritório.