"Vamos avaliar conjuntamente", diz Haddad sobre tarifas aplicadas pelos EUA ao aço e alumínio

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (11), que o governo brasileiro está acompanhando a decisão do governo norte-americano para saber a "minúcia" do anúncio de taxação do aço e do alumínio que entram nos Estados Unidos. Haddad apontou que a imposição não é específica contra o Brasil e disse ainda não saber qual é a disposição dos EUA para negociar.



O ministro defendeu, contudo, que a linha brasileira é a mesma proposta na presidência do G20, em que o país defendeu uma "globalização sustentável". Segundo ele, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) está organizando as informações sobre o tema para apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



— Nós estamos imaginando voltar para a mesa de negociação com propostas nessa direção — disse Haddad sobre o contexto geral da relação com as nações, ao citar a avaliação de que medidas unilaterais como as tomadas pelos EUA são contraproducentes para a melhoria da economia global.