Taxação anunciada por Trump pode desestimular indústria de aço e alumínio no Brasil, dizem especialistas

Adiantada pelo presidente dos Estados Unidos, no domingo (9), a aplicação de tarifas de 25% às importações de aço e alumínio é aguardada com atenção pelo governo brasileiro.

Segundo maior exportador de aço para os americanos, o Brasil seria duramente afetado pela taxação mais agressiva, com efeitos na produção e no emprego, segundo especialistas. No entanto, os analistas esclarecem que eventuais negociações podem mitigar os efeitos na medida protecionista de Donald Trump.

O anúncio de Trump ocorreu a bordo do voo com destino a Nova Orleans, onde assistiu à decisão do Super Bowl LIX. O presidente americano informou que a medida passaria a valer a partir desta segunda-feira (10), mas ainda não detalhou os pontos da medida.

Impactos

O economista e professor da Universidade Feevale José Antônio Ribeiro de Moura afirma que a postura de Trump, até agora, vai na linha de forçar os países parceiros a negociarem. Contudo, caso não exista um avanço em acordos para amenizar o aumento de tarifas, a sobretaxação tem potencial de prejudicar a produção de aço no Brasil, afetando a atividade econômica do país.

— Se não tiver solução, um acordo, vai esbarrar na questão da produção. E com menos produção, afeta o emprego, impacta o PIB. Isso, realmente, tem um dano econômico sério, porque é um segmento bastante importante, que afeta vários setores, como a construção — diz.

Todavia, Moura avalia que há espaço para negociação. E um primeiro passo nesse sentido seria dado com o Brasil e outros países prejudicados com o aumento de taxas para achar um meio-termo.

O professor Maurício Weiss, do Programa de Mestrado Profissional de Economia (PPECO) da UFRGS, afirma que o real impacto no Brasil vai depender da formatação da medida do governo americano.

De um lado, se a taxação atingir os países exportadores de aço e alumínio de forma homogênea, o efeito tende a ser menor. Isso ocorre porque a produção americana não daria conta de suprir a demanda. Em outro cenário, se a tarifa for maior para o Brasil, o estrago tende a ser maior, desestimulando o setor na indústria brasileira.

— Se as taxas forem maiores para o Brasil do que para os outros países que exportam para os Estados Unidos, aí o resultado já vai ser maior, porque, além de fortalecer um pouco a indústria local deles de aço e alumínio, também vai fortalecer a de alguns outros países. Então, o efeito será pior e mais preocupante — analisa.

Atrás somente do Canadá no ranking de exportadores de aço, o Brasil comercializou 4,1 milhões de toneladas em 2024, o que equivale a 15,6% do total importado pelo país americano. Já no ramo de alumínio, a participação brasileira é menor.

"Perde-perde"

José Augusto de Castro, presidente-executivo da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), afirma que, caso a tarifa de 25% seja realmente imposta, haverá um cenário de "perde-perde". De um lado, o exportador perde competitividade com produtos sobretaxados. Do outro, o importador americano compra itens mais caros e precisa repassar parte do aumento para sua cadeia. Com isso, gera um desestímulo para a produção, menos mercadorias no mercado, inflação e desaceleração da economia, de acordo com Castro.

No Brasil, o presidente-executivo da AEB, afirma que o efeito pode ser pulverizado, afetando a indústria de diferentes maneiras.

— Alguns setores vão ter uma elevação de custos e dificuldade de repassar esse aumento. Outros ramos vão ter que reduzir a produção, porque você não vai ter demanda para comprar aquela produção que se pratica hoje. E pode surgir um terceiro fator, que seria a troca de mercado, perder o mercado que anteriormente tinha sido conquistado — observa.

Sobre a possibilidade de o aço brasileiro buscar novos compradores internacionais, Castro afirma que essa missão é difícil, porque o Brasil tem custo de produção elevado e não consegue preços mais competitivos do que o aço da China, que conta com grande estoque do material e valores mais baixos.

Reprise

A imposição de tarifas sobre aço e alumínio não é novidade. Em sua primeira passagem pela Casa Branca, entre 2017 e 2021, Trump já havia colocado em prática a taxação desses produtos.

Em 2018, o republicano determinou taxas de 25% sobre as importações de aço e de 10% sobre as compras de alumínio. No entanto, o presidente americano acabou excluindo da medida Canadá e México, dois dos maiores fornecedores.

O Brasil fez um pedido para também ser isento da tarifa, possibilidade criada pelo governo americano na época, e teve o pleito aprovado. O acordo previa um sistema de cotas para os envios do produto brasileiro. No mesmo ano, a Casa Branca flexibilizou o tarifaço a alguns países, incluindo o Brasil.

Em 2019, Trump acusou o Brasil e a Argentina de desvalorizarem suas moedas para estimular a compra de produtos e ameaçou retomar as taxas de 25% e 10% sobre aço e alumínio. Na época, o então presidente Jair Bolsonaro afirmou que havia conversado com o americano e que não haveria mais sobretaxação do aço e do alumínio brasileiro.

Em agosto de 2020, o governo dos Estados Unidos anunciou a redução da quota para as exportações do aço semi-acabado do Brasil. A medida, segundo o presidente Trump, na época, se deu porque houve mudanças significativas no mercado de aço dos Estados Unidos, que se contraiu.