Primeiro-ministro do Canadá anuncia acordo com EUA para suspensão de tarifas por 30 dias

Primeiro-ministro anunciou o acordo em uma rede social. DAVE CHAN / AFP

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou no início da noite desta segunda-feira (3), na rede social X (antigo Twitter), que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá suspender a tarifa de 25% sobre produtos canadenses. A medida ocorrerá por 30 dias, após um acordo entre os países. Mais cedo, acordo semelhante também foi anunciado pela presidente do México.

Segundo Trudeau, o país irá implementar um plano de US$ 1,3 bilhão para a fronteira, que prevê mais agentes e tecnologia, em cooperação com os EUA, com o intuito de interromper o fluxo de fentanil.

Segundo ele, cerca de 10 mil pessoas trabalharão na linha de frente para a proteção da fronteira.

Além disso, Trudeau anunciou que o Canadá irá listar cartéis da droga como terroristas, garantir vigilância na fronteira 24 por dias e sete dias por semana, além de uma força-tarefa entre Canadá e Estados Unidos para combater o crime organizado, de fentanil e lavagem de dinheiro.

"As tarifas propostas serão interrompidas por ao menos 30 dias enquanto nós trabalhamos juntos", disse.

Em resposta a Trump, Trudeau também havia anunciado que taxaria produtos dos EUA em 25%, como retaliação à medida tomada pelo presidente do país vizinho.

Trump confirma acordo

O presidente dos EUA confirmou o acordo em uma publicação na sua rede social, a Truth Social, confirmando os termos anunciados por Trudeau.

"Como presidente, é minha responsabilidade garantir a segurança de TODOS os americanos, e eu estou fazendo justamente isso. Eu estou muito satisfeito com esse acordo inicial e as tarifas anunciadas no sábado serão pausadas por 30 dias para ver se um acordo econômico final com o Canadá pode ser construído. JUSTO PARA TODOS", escreveu.

Presidente dos Estados Unidos se manifestou em uma rede social. Reprodução / Truth Social

Acordo com o México

Durante a tarde, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, também anunciou um acordo com Trump para a suspensão da aplicação das tarifas sobre importações de produtos mexicanos.

O acordo prevê que o México reforce imediatamente a fronteira norte com 10 mil membros da Guarda Nacional para impedir o tráfico de drogas do México para os Estados Unidos, particularmente fentanil. Por sua vez, os EUA se comprometeram a trabalhar para impedir o trafico de armas de alta potência para o México.