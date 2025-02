Ministros e presidente do Senado discutem prioridades do governo para 2025

Presidente do Senado e ministros realizaram pronunciamento após a reunião. Reprodução / TV Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discutiram, nesta terça-feira (11) projetos prioritários do governo federal para 2025. Eles também ressaltaram a necessidade de harmonia entre os poderes para avançar em propostas que beneficiem o país, como a agenda econômica.

O encontro ocorreu na residência oficial de Alcolumbre, também com a presença do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Ao final, em pronunciamento à imprensa, Alcolumbre afirmou que, em pouco mais de duas horas, foram discutidas propostas que já estão em tramitação no Congresso e outras que serão enviadas pelo Executivo.

Ele citou ainda o agradecimento realizado por Haddad e Tebet sobre a aprovação de projetos do governo no Legislativo ao longo do ano passado. Na sequência, afirmou que o Legislativo deve colaborar para a elaboração de projetos em prol dos brasileiros.

— O governo do presidente Lula é o governo que foi eleito pelo povo brasileiro e o parlamento precisa estar ladeado às agendas do governo. Logicamente, colaborando e contribuindo para melhorar e aperfeiçoar essa agenda com o olhar do parlamento — disse o presidente do Senado.

Alcolumbre afirmou ainda que deve haver harmonia entre a Câmara e o Senado devido à relação pessoal e profissional favorável entre os presidentes das casas. Mencionou ainda a atuação do Executivo na defesa do parlamento.

Na sequência, Haddad afirmou que há projetos para melhorar o ambiente de negócios, alguns em tramitação no Congresso e outros ainda debatidas no Palácio do Planalto.

Segundo ele, a taxação das exportações de aço e alumínio para os Estados Unidos não foi pauta na reunião.



— As duas Casas (Câmara e Senado) estão unidas nos propósitos de ajudar o Brasil com projetos bastantes amadurecidos para melhorar ainda mais o ambiente de negócios (...) Outras propostas virão. O presidente Lula já tem um conjunto de medidas que ou estão na Fazenda ou Casa Civil, mas já estão em tramitação interna e que vão complementar aquelas 25 iniciativas importantes — disse Haddad.

O ministro disse ter recebido pedido para que projetos de senadores sejam acolhidos pelo Executivo:

— Nós vamos analisar para, eventualmente, incorporar nesta agenda global pelos próximos dois anos.

Haddad afirmou ainda que está otimista quanto ao avanço da pauta econômica entre os parlamentares.

— Nós vamos ter um ano muito produtivo do ponto de vista legislativo — projetou.

Assista à integra