Janja posta foto antiga com Lula após segunda cirurgia: "Em breve estaremos em casa"

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou uma foto antiga ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (12). Na postagem, ela afirma que ele estará de volta ao Palácio da Alvorada, em Brasília, em breve. Lula está internado desde segunda-feira (9) , quando precisou drenar um hematoma na cabeça.

Janja também afirmou que está sendo tranquilizada e atualizada sobre o estado de saúde do presidente pela a equipe médica que está com o petista no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo.