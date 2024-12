Bolsonaro afirma que comandante do Exército conversou com ele sobre possibilidade de GLO

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro disse na manhã desta sexta-feira (6), em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha , que o comandante do Exército, general Freire Gomes, conversou com ele sobre possibilidade de GLO e estados de defesa e sítio. Ele também afirmou não ter envolvimento em tentativa de golpe em 2022 e que é perseguido pela Justiça.

Bolsonaro também criticou a atuação da Polícia Federal e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas são indiciadas no inquérito que investiga um suposto movimento golpista no país que tinha como objetivo evitar a posse do presidente eleito em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva. Os crimes apontados são abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado e organização criminosa.