Avança articulação para Comandante Nádia ser presidente da Câmara de Porto Alegre em 2025

Vereadora do PL foi reeleita para a Câmara Municipal.

Como é praxe no período posterior às eleições, vereadores eleitos e reeleitos de Porto Alegre negociam a divisão de cargos na Mesa Diretora, nas comissões e em outros espaços da Câmara Municipal para a próxima legislatura. No momento, a articulação que avança com mais vigor é a que visa levar a vereadora Comandante Nádia (PL) à presidência da Casa em 2025.