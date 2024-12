MP emite parecer contra cassação da vereadora Comandante Nádia

Nádia foi acionada pelo também vereador Roberto Robaina (PSOL) por ter participado de um evento no dia 30 de setembro , no qual foram entregues câmeras corporais e equipamentos, e foi inaugurado um novo centro de operações da Brigada Militar (BM). Robaina alega que a colega infringiu a lei eleitoral ao comparecer ao ato, o que é refutado pela defesa de Nádia.

No parecer do MP, a promotora Lúcia Helena Callegari considerou que a solenidade foi dividida em dois momentos, sendo o primeiro com a apresentação dos novos equipamentos, e o segundo com o descerramento da placa de inauguração, do qual Nádia não participou.