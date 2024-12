Assembleia Legislativa mantém previsão de entrega de medalha a líder do MST

A mesa diretora da Assembleia Legislativa decidiu, nesta terça-feira (10), manter a previsão de entrega da medalha do Mérito Farroupilha a João Pedro Stédile , líder do MST. A condecoração será entregue na próxima segunda-feira (16), às 17h, no Palácio Farroupilha, sede da Assembleia.

Regras da Casa

— A posição que a Casa ao longo dos anos tem adotado, com base na resolução de mesa 397 de 2009, que regula a concessão da Medalha do Mérito Farroupilha, é que não há previsão de a decisão ser revogada. Então, é a posição que a Casa sempre adotou: a Mesa Diretora em tendo concedido, está concedida, não existe a retirada. Se foi concedida, foi concedida — explica o procurador-geral da Assembleia Legislativa, Fernando Ferreira.

"O deputado Adão Pretto Filho, com base na Resolução de Mesa 937/2009, art. 2.º, § 1.º, requer a concessão da Medalha do Mérito Farroupilha ao Sr. João Pedro Stédile, economista e ativista social brasileiro, graduado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pós-graduado pela Universidade Nacional Autônoma do México. Atua na causa da Reforma Agrária, Agroecologia e das causas populares. O Presidente indagou aos colegas se estavam de acordo. Não houve manifestações contrárias. APROVADO", diz trecho da ata assinada pelos deputados Adolfo Brito (PP), Paparico Bacchi (PL), Eliana Bayer (Republicanos), Pepe Vargas (PT), Professor Issur Koch (PP), Delegada Nadine (PSDB) e Elton Weber (PSB).