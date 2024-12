Quem é João Pedro Stédile, líder do MST indicado para receber medalha do Mérito Farroupilha no RS

Stédile durante Romaria da Terra, em Eldorado do Sul, em 2023

Envolvido em uma controvérsia ideológica entre deputados estaduais desde que foi indicado para receber a medalha do Mérito Farroupilha na Assembleia Legislativa, em 16 de dezembro, João Pedro Stédile é um economista gaúcho que se firmou como o principal nome nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Contrariado pela concessão da honraria a um líder dos sem-terra, o deputado Capitão Martim (Republicanos) coordenou um abaixo assinado com mais de 25 mil assinaturas para tentar reverter a homenagem idealizada pelo colega Adão Pretto Filho (PT).

Filho de pequenos agricultores, Stédile, 70 anos, nasceu em Lagoa Vermelha, em dezembro de 1953. Formou-se em Economia pela PUCRS e, quando ainda cursava a faculdade, foi aprovado em um concurso da Secretaria de Agricultura do Estado. No final dos anos 1970, teve papel central em ocupações de terra no município de Nonoai que ajudariam a moldar o futuro MST. Esse tipo de ação marcou um novo impulso da luta dos agricultores sem terra por um pedaço de campo depois da repressão vivida nos anos de ditadura militar.