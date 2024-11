Prestes a ingressar no biênio final do mandato, o governador Eduardo Leite prepara mudanças no secretariado enquanto estuda o próprio futuro político para 2026. Cada vez mais disposto a não concorrer na próxima eleição, adiando a aspiração à Presidência da República, Leite tem como prioridade incorporar ao governo a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas.