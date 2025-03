Athletic (7)3x3(8) Grêmio: veja os gols e os melhores momentos pela Copa do Brasil

Na primeira etapa, o Tricolor saiu atrás após sofrer gol de David Braga, aos 2 minutos, mas Braithwaite empatou, aos 11. O Grêmio virou o duelo quando João Lucas arriscou de longe, aos 21 minutos, e o goleiro adversário falhou no lance. Na segunda etapa, com 2 minutos, Diego Fumaça igualou o placar.

No final da disputa, Arezo aproveitou nova falha do goleiro do Athletic e marcou o terceiro, aos 43 minutos. Contudo, os mineiros voltaram a empatar, dois minutos antes do apito final, com um gol contra de João Lucas.