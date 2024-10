Atos golpistas de 8 de janeiro

Valdemar Costa Neto diz que vai se reunir com Arthur Lira para trabalhar na anistia de Bolsonaro

Intenção do comandante do PL é que o ex-presidente possa concorrer em 2026. Segundo o ex-deputado, o chefe da Câmara vai tentar "falar logo" com o ministro do STF Alexandre de Moraes

28/10/2024 - 16h52min Atualizada em 28/10/2024 - 17h34min