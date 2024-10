Atos golpistas

Presidente da CCJ da Câmara pauta votação de anistia dos presos do 8 de Janeiro

Expectativa é de que o projeto seja apreciado na próxima semana. No período de um ano, mais 2.170 pessoas foram presas, a maioria por ter invadido e atacado diretamente a sede do Executivo, do Judiciário e do Legislativo

25/10/2024 - 13h04min Atualizada em 25/10/2024 - 13h50min