A avaliação positiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou de 37% em julho deste ano para 35% em setembro, de acordo com pesquisa do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) divulgada nesta quinta-feira (12). Já a porcentagem dos que consideram a gestão ruim ou péssima subiu de 31% para 34%. As informações são do portal g1.