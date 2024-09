O governo federal prometeu liberar mais recursos para o combate às queimadas e para a compra de equipamentos, visando ajudar os Estados a enfrentar uma das piores estiagens das últimas décadas no país. A garantia foi dada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, após reunião com governadores das regiões Centro-Oeste e Norte, na tarde desta quinta-feira (19), no Palácio do Planalto.