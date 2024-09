A ministra do Meio Ambiente e da Mudança Climática, Marina Silva, afirmou nesta quinta-feira (19) que os produtores rurais brasileiros estão tendo um "prejuízo enorme" com as queimadas que se espalharam pelo país. A declaração foi dada em reunião no Palácio do Planalto com governadores e outros ministros sobre o combate aos incêndios.