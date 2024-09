O secretário Nacional de Segurança Pública, Mario Luiz Sarrubbo, falou nesta quinta-feira (19), em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, sobre ações do governo federal para conter as queimadas que têm afetado diversas regiões do país. Segundo ele, já são pelo menos 50 pessoas sendo investigadas pela Polícia Federal.