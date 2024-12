Falta de luz após ciclone afeta abastecimento de água em três cidades do RS

Os municípios de Porto Alegre, Guaíba e Eldorado do Sul enfrentam desabastecimento de água neste domingo (15). O motivo é a falta de energia elétrica provocada pelo ciclone Biguá , que afeta as estações de bombeamento dos municípios.

Em Porto Alegre , ao menos duas Estações de Bombeamento de Água Tratada estão paradas. Há falta de água nos bairros Chapéu do Sol, Belém Novo, Aberta dos Morros, Partenon, Agronomia, Vila dos Sargentos, Beco do Armando, Jardim Bento Gonçalves e Vila Tijuca.

Já em Eldorado do Sul , os moradores dos bairros Centro Novo, Chácara, Delta do Jacui, Itai, Loteamento Progresso, Medianeira, Picada e Sans Souci estão com o abastecimento de água interrompido.

De acordo com a Corsan, equipes estão acompanhando os trabalhos da concessionária de energia para reativar os motores do sistema. No entanto, a distribuição de água será reestabelecida de forma gradual, conforme o nível dos reservatórios for sendo recuperado.