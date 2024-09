Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta quarta-feira (18), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou sobre o fundo de R$ 6,5 bilhões para obras de contenção de enchentes no Estado, oficializado na terça-feira (17) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após reunião entre os governos.