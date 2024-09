Sem previsão de alta Notícia

Dias Toffoli apresenta melhora de saúde, mas segue internado

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) deu entrada no hospital com inflamação nos pulmões na noite da última segunda-feira

18/09/2024 - 16h06min Atualizada em 18/09/2024 - 16h08min