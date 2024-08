O procurador-geral da República, Paulo Gonet, questionou, no Supremo Tribunal Federal (STF), trechos de uma lei gaúcha que permitem que o dinheiro de um fundo criado para reconstruir o Rio Grande do Sul após as chuvas que devastaram o Estado seja transferido para fundos privados. Segundo o chefe do Ministério Público Federal, há risco de "uso indevido de verbas públicas".