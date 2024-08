O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, quer "sentar à mesa" para dialogar com Congresso sobre emendas impositivas. Durante agenda em Porto Alegre nesta sexta-feira (16), Barroso amenizou a crise gerada entre os poderes a partir da decisão do ministro do STF Flávio Dino de suspender o pagamento de emendas impositivas até que haja transparência dos recursos.